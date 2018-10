Družabna igra za pomoč pri anksioznosti in depresiji Pančijev vrtiljak

Ljubljana, 23. oktobra - Nacionalno združenje Ozara Slovenija je izdalo družabno igro Pančijev vrtiljak, ki skozi spodbujanje vživljanja v druge in razvijanje zgodb pomaga reševati strahove in tesnobo. Kot pravijo v združenju, igra ni tekmovalne narave, stremi k razumevanju lastnih in tujih stisk na prijeten, konstruktiven in tudi zabaven način.