Kitajski predsednik uradno odprl najdaljši morski most na svetu

Peking, 23. oktobra - Kitajski predsednik Xi Jinping je danes uradno odprl najdaljši morski most na svetu, ki povezuje Hongkong, Macao in celinsko Kitajsko. Slovesnega odprtja 55 kilometrov dolge prometne povezave, ki vključuje tudi podvodni predor, so se v novem pristaniškem terminalu v mestu Zhuhai udeležili tudi predstavniki Hongkonga in Macaa.