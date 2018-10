Dallas, 23. oktobra - Košarkarji Dallasa so v ligi NBA premagali Chicago Bulls s 115:109 in zabeležili novo zmago. Vnovič je odlično zaigral slovenski reprezentant Luka Dončić, ki je za Teksašane dosegel 19 točk, v statistiko pa vpisal tudi šest podaj, tri skoke in ukradeno žogo.