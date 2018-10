New York, 23. oktobra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so na štirih tekmah blestela gostujoča moštva. Colorado je s 4:1 ugnal Philadelphio, Carolina s 3:1 Detroit in Washington s 5:2 Vancouver. Doma je bil uspešen le Winnipeg, ki je po podaljšku s 5:4 ugnal St. Louis.