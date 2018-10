Sodišče Monsantu znižalo znesek odškodnine bolniku z rakom

San Francisco, 23. oktobra - Sodišče ameriške zvezne države Kalifornija je v ponedeljek odločilo, da je bila avgusta izrečena kazen agrokemičnemu koncernu Monsanto zaradi povzročitve raka previsoka in jo je znižala z 289 na 78 milijonov dolarjev. Tožnik DeWayne Johnson ima do 7. decembra čas za pritožbo in zahtevo za vnovično sojenje.