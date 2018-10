Stan Wawrinka poškodovan med treningom s Federerjem

Basel, 22. oktobra - Švicarski teniški igralec Stan Wawrinka si je poškodoval hrbet med treningom z rojakom Rogerjem Federerjem in je moral odpovedati dvoranski turnir, ki se je začel v domačem Baslu. Wawrinka je bil nekdaj že tretji igralec sveta in je zmagal na treh grand slamih, leta 2014 v Avstraliji, leta 2015 v Franciji in leta 2016 v ZDA.