Na Hrvaškem ostro kritizirajo Leljakov dokumentarec in knjigo o Jasenovcu

Zagreb/Samobor, 22. oktobra - Mesto Samobor je danes ostro obsodilo poskus relativizacije fašizma in ustaškega režima, do katerega da je prišlo na nedeljski predstavitvi dokumentarnega filma in knjige Mit o Jasenovcu slovenskega publicista Romana Leljaka. Zaskrbljenost v zvezi z dokumentarcem in knjigo so izrazili tudi v javni ustanovi Jasenovac.