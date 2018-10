Sindikat KNG prekinil pogajanja za kolektivno pogodbo dejavnosti

Ljubljana, 22. oktobra - Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije (KNG) je danes opozoril, da po petih letih od odpovedi kolektivne pogodbe dejavnosti z delodajalci niso uspeli dogovoriti le dveh stvari, predvsem zaradi enega podjetja. Čeprav so še vedno odprti za dialog, so prekinili pogajanja in so pripravljeni na stopnjevanje pritiskov.