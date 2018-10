Moskva: Podpora sporazumu o spremembi imena v Makedoniji v nasprotju z vsemi pravili

Moskva, 22. oktobra - Rusko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je bilo petkovo glasovanje v makedonskem parlamentu, na katerem so poslanci podprli začetek postopka spreminjanja ustave za spremembo imena države, "v nasprotju z vsemi pravili". Podpora predlogu je bila namreč zagotovljena z izsiljevanjem, grožnjami in kupovanjem glasov, so zatrdili.