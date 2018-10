Slovenija Bruslju potrdila prejem pisma glede proračunskega načrta

Ljubljana, 22. oktobra - Slovenija je danes odgovorila na pismo Evropske komisije v zvezi s proračunskim načrtom za 2019. Kot so sporočili z ministrstva za finance, so v odgovoru ponovili, da bodo nov osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto poslali, potem ko bodo rebalans proračuna za 2019 posredovali v DZ in fiskalnemu svetu.