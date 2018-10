Na Ptuju predstavili zasnovo zelenega sistema mestnega središča

Ptuj, 22. oktobra - Na ptujski občini so želeli narediti celovit popis drevesnega fonda v mestu, zato so že pred časom začeli z oblikovanjem zasnove zelenega sistema starega mestnega jedra. Kot je danes ob predstavitvi zasnove povedal župan Miran Senčar, niso popisali samo dreves na javnih, pač pa tudi na zasebnih površinah in bodo lahko z nasveti pomagali lastnikom.