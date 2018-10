Približno 200 migrantov poskusilo vstopiti iz BiH na Hrvaško

Zagreb/Bihać, 22. oktobra - Policija Bosne in Hercegovine je danes zaustavila približno 200 migrantov, ki so poskušali vstopiti na Hrvaško pri mejnem prehodu Maljevac v bližini Velike Kladuše. Kot so potrdili, so migrante ustavili v neposredni bližini mejnega prehoda s Hrvaško. Medtem se je manjša skupina migrantov napotila proti mejnemu prehodu Izačići.