United Group vendarle uspel začasno zadržati odločbo AVK v zadevi Sport Klub

Ljubljana, 22. oktobra - Vrhovno sodišče je v sporu med skupino United Group in AVK, ki ji je naložila, da mora odprodati 13 športnih programov iz sheme Sport Klub, odločilo, da United Group lahko do pravnomočnosti takšne odločbe AVK opravlja svojo dejavnost izdajanja športnih programov, so danes sporočili z vrhovnega sodišča.