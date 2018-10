NLB znova pred drugo delno privatizacijo

Ljubljana, 23. oktobra - NLB, največja banka v državi, je znova pred delno privatizacijo. Po vstopu belgijske KBC leta 2002 in njenem izstopu leta 2013 je država postopke za privatizacijo do treh četrtin banke začela lansko pomlad, a jo ustavila zaradi nerešenega vprašanja hrvaških deviznih vlog. Po zavezah Evropski komisiji mora vsaj polovico banke prodati do konca leta.