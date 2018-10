Nekdanji šef tretje lige novi predsednik Nogometne zveze Italije

Rim, 22. oktobra - Gabriele Gravina, nekdanji prvi mož serie C, je danes postal predsednik Nogometne zveze Italije (FIGC), kar je skoraj leto dni po odstopu prejšnjega predsednika. Petinšestdesetletni Gravina je bil edini kandidat in je na volitvah dobil 97,2 odstotka glasov za mandat do leta 2020, poroča francoska agencija AFP.