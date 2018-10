EU poziva ZDA in Rusijo k ohranitvi jedrske pogodbe

Bruselj, 22. oktobra - V EU so danes ZDA in Rusijo pozvali k ohranitvi pogodbe proti jedrskim raketam srednjega dosega iz leta 1987 (INF). Ta pogodba, ki je prispevala h koncu hladne vojne, je že trideset let steber evropske varnostne arhitekture, so še poudarili v odzivu na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA odstopile od tega dogovora.