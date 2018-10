Labradorci čokoladne barve s krajšim življenjem

London, 22. oktobra - Labradorci veljajo za dobre in prijazne pse. Nova raziskava o njihovi življenjski dobi pa je zdaj prišla do žalostnega rezultata, vsaj za nekatere pse in njihove lastnike. Labradorci čokoladne barve namreč s povprečno starostjo 10,7 leta poginejo skoraj leto in pol prej kot psi iste pasme drugih barv. Ti v povprečju živijo 12,1 leta.