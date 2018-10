V Sankt Peterburgu na ogled podobe Karla Marxa

Sankt Peterburg, 23. oktobra - V Državnem muzeju so na ogled postavili razstavo Karl Marx za večno. Čeprav Marxa nobeden izmed ruskih umetnikov ni naslikal v času njegovega življenja, je njegova podoba še 200 let po smrti vseprisotna. Na razstavi je tako zbranih na stotine Marxovih podob - na platnu, v bronu, na keramiki, tapiserijah in plakatih.