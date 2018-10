Pariz, 22. oktobra - V Parizu bodo na fasadah poslopij gojili hmelj, namenjen lokalnim pivovarnam. Mestne oblasti so za gojenje hmelja izbrale 21 lokacij, med katerimi so športni objekti, stanovanjski bloki, županov urad in vojašnice. "Pariško" zeleno zlato nameravajo prvič požeti že septembra prihodnje leto.