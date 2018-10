NIJZ: Cilj uporabe eRecepta celo presežen

Ljubljana, 22. oktobra - Cilj uporabe eRecepta, to je doseči čim višji delež predpisanih eReceptov in se čim bolj približati 90-odstotnemu deležu vseh predpisanih receptov, je bil po navedbah NIJZ celo presežen. V obdobju od januarja do avgusta 2018 je delež eReceptov na mesečni ravni znašal prek 92 odstotkov, kar pomeni v povprečju več kot 1,1 milijona eReceptov na mesec.