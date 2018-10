Konec tedna tri nagrade za slovenske filme

Zagreb/Tuzla/Luxembourg, 22. oktobra - Kratki igrani film Nevidna roka Adama Smitha režiserja Slobodana Maksimovića je prejel grand prix zagrebškega One Take festivala, Rudar Hanne Slak na festivalu v Tuzli nagrado za najboljši celovečerec, manjšinska koprodukcija Zimske muhe Olma Omerzuja pa je na festivalu centralne in vzhodne Evrope v Luksemburgu prejela posebno nagrado žirije.