Mark Knopfler junija prihodnje leto v Stožicah

Ljubljana, 22. oktobra - Mark Knopfler, član nekdanje zasedbe Dire Straits, ki se že več kot dve desetletji posveča samostojni karieri, je za prihodnje leto napovedal svetovno turnejo Down The Road Wherever po istoimenski plošči, ki bo izšla novembra. Začel jo bo v Barceloni, na poti po Evropi pa se bo 29. junija ustavil v ljubljanskih Stožicah, so sporočili organizatorji.