Philips s preslabimi rezultati za vlagatelje

Amsterdam, 22. oktobra - Nizozemski proizvajalec elektronike in medicinskih naprav Philips se sooča s precej nižjo rastjo prihodkov, kot so pričakovali analitiki. V tretjem četrtletju so porasli za štiri odstotke na 4,3 milijarde evrov, so danes v Amsterdamu sporočili iz družbe. Vlagatelji so te številke že kaznovali.