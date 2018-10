Pri notarjih bo mogoče brezplačno izvedeti vse o novostih iz družinskega zakonika

Ljubljana, 25. oktobra - Notarji bodo na današnji Evropski dan civilnega prava vse, ki bodo želeli, brezplačno poučili o pravicah po civilnem pravu. Osredotočili se bodo na pravice iz stvarnega, dednega in pogodbenega prava, še posebej pa na novi družinski zakonik. Zainteresirani se lahko oglasijo v notarskih pisarnah v času uradnih ur od 9. do 12. in od 13. do 16. ure.