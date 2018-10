Italijo zajela neurja z dežjem in točo

Rim, 22. oktobra - Italijo so v nedeljo zvečer zajela neurja z močnim deževjem in vetrom, ponekod tudi točo. Po poročanju italijanskih medijev je ujma prizadela več mest po vsej državi. Zaradi poplavljenih cest je še danes marsikje oviran promet, ponekod na Siciliji in v Pescari pa so zaradi močnega dežja danes zaprte šole.