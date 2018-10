Poslovila se je igralka in sodnica Tanja Poberžnik

Ljubljana, 22. oktobra - V 63. letu starosti se je poslovila igralka in sodnica Tanja Poberžnik. V slovenskem in jugoslovanskem filmu se je pojavila na koncu 70. let ter v petih letih nastopila v nekaj ključnih filmih pomembnih režiserjev takratnega skupnega kulturnega prostora, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Odkril jo je režiser Matjaž Klopčič.