Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 22. oktobra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden v povprečju začeli z rastjo, indeks SBI TOP je do 11.15 pridobil pol odstotka. V prvi kotaciji se dražijo delnice Luke Koper in Intereurope, od delnic v indeksu pa v standardni kotaciji tudi delnice Uniorja in KD Group, ki so pridobile po okoli pet odstotkov.