Nakit Marije Antoinette novembra na dražbo

London, 23. oktobra - Avkcijska hiša Sotheby's bo v Ženevi dala na dražbo osupljiv nakit francoske kraljice Marije Antoinette. Pred dražbo je nakit, ki je bil dve stoletji skrit očem javnosti, na ogled v več mestih. V petek so ga razstavili v prostorih avkcijske hiše v Londonu, do dražbe 14. novembra bo na ogled še v Singapurju in Taipeiu.