Paloma kmalu v pomembno posodobitev proizvodnje

Sladki Vrh, 22. oktobra - Dobro leto in pol po prihodu novih češko-slovaških lastnikov sladkogorske tovarne papirja Paloma so ti danes napovedali prva večja vlaganja v podjetje. Po besedah prvega moža finančnega sklada Eco-Investment Milana Fila in predsednika upravnega odbora slovaške SHP Group Richarda Žigmunda bodo v nekaj več kot letu dni v Palomi delali na novi liniji.