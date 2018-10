Tedenska napoved - rekreacija od 23. do 29. 10.

Ljubljana, 22. oktobra - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 23. do 29. oktobra.

IZBRANI DOGODKI

Volkswagen 23. Ljubljanski maraton

V nedeljo, 28. oktobra, bodo slovensko prestolnico Ljubljano znova zasedli tekači. Za Volkswagen 23. ljubljanski maraton, ki bo z osrednjim delom potekal 28. oktobra, dan prej pa bosta tekmi otrok in mladine, je trenutno že 26.646 prijav, s tem pa bi izboljšali rekord iz leta 2015, ko je bilo 24.372 tekačev. Prireditelji želijo, da bi izboljšali tudi rekordna čase proge. Predlani je bil ljubljanski maraton prvič v kategoriji bronastih maratonov Mednarodne zveze maratonov (AIMS), lani pa so pridobili srebrnega. V soboto bo ob 18. uri odprtje maratona, ko se bodo predstavili najboljši maratonci. Osrednji del maratona bo v nedeljo, ko bo ob 8.30 tek na 10 km, ob 10.30 bosta starta na na 21 in 42 km, pet minut pred velikim maratonom pa bodo začeli še paraplegiki na 21 km. Informacije: http://vw-ljubljanskimaraton.si/sl

KOLEDAR

TOREK, 23. oktobra

KRŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 24. oktobra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan na Vranskem; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KAMNIK - Grmada; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ŽALEC - Robanov kot; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

ČETRTEK, 25. oktobra

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

ŠKOFJA LOKA - Poludnik (Ita, 1999 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 26. oktobra

DOBRNA - Prvi vikend oddih in sprostitev - TJQ in QG v Termah Dobrna; wushu - taijiquan. Informacije: http://taijiquan-qigong.si/event/1-taijiquan-in-qigong-vikend-oddih-terme-dobrna-26-28-10-2018

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

SOBOTA, 27. oktobra

LJUBLJANA - Kršičevec (1091 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Kraljevska špica (Ita, 1912 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Veliki Selišnik (1952 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Volkswagen 23. Ljubljanski maraton - Lumpi maraton, šolski in srednješolski teki; tek. Informacije: www.ljubljanskimaraton.si

LJUBLJANA - Pohod po Brkinih; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

TRŽIČ - Špičasti vrh (1128 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BOVEC - Goriški Kras; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

BREŽICE - 42. po poteh Brežiške čete; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Vrtaško sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

DOBROVO - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Potep po Istri; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KAMNIK - Debeli vrh (2390 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Ferate Arco (Ita); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LENART - Pohod ob prazniku občine Lenart; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Goli vrh (476 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Babji zob (1128 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Šisernikov pohod; pohodništvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MUTA - Pernice (1064 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Mihajlov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POLHOV GRADEC - Struška (1944 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PTUJ - Avstrijska Koroška (Aut); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Zbelovska loška pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

RUŠE - Celjska koča (652 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - Sršenov vrh (963 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEŽANA - Rdeča tura po Krasu; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.avber.si

SEŽANA - Planina Klek (1556 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Šmarska farna pot; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Zasavska sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Soriška planina (1306 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VODICE - 17. jesenski pohod Občine Vodice; pohodništvo.

VOJNIK - Ušesa Istre (359 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ŽALEC - Lopatnik (2012 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽIROVNICA - Pot kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: http://visitzirovnica.si/dogodki/

LOVRENC NA POHORJU - Celjska koča (652 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAJŠPERK - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

PODLJUBELJ - Občinsko tekmovanje; strelstvo. Informacije: www.podljubelj.si

CIRKULANE - Žusem; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SVETA TROJICA - Kras; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 28. oktobra

LJUBLJANA - Volkswagen 23. Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljubljanskimaraton.si

CELJE - Kamniški vrh (1259 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

KOMEN - 21. pohod po sledeh Soške fronte - rekreacija brez meja; pohodništvo. Informacije: www.brestovica.com

PRESERJE - Vitranc (1555 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod iz Devina na pogorje Grmade; pohodništvo. Informacije: http://pohodi-kras.homestead.com

TOLMIN - Veliki vrh nad Grudnico (1071 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

LJUBLJANA - Babji zob (1128 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Podraška tura (852 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kojca (1303 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LOGATEC - Slovenska Istra; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Pot med rujem; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

NOVA GORICA - Veliki vrh nad Grudnico; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

ORMOŽ - Pršivec (1761 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ŠKOFLJICA - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: http://pdpg.si/

ŠMARTNO PRI LITIJI - Jesenski pohod; pohodništvo.

HORJUL - Planina Korošica (1554 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 29. oktobra

NOVO MESTO - Frata; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si