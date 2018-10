Celje/Slovenske Konjice, 22. oktobra - Policija je danes preklicala iskanje Marjetke Bračko iz Slovenskih Konjic, ki so jo svojci pogrešali od četrtka. Policija je bila namreč obveščena, da so jo našli v tujini, kjer je bila zaradi izčrpanosti hospitalizirana, so sporočili s Policijske uprave Celje.