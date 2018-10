V Brežicah štirje izzivalci župana Molana

Brežice, 22. oktobra - Z županom Ivanom Molanom, kandidatom s podpisi volivcev, ki Občino Brežice vodi v zadnjih treh in pol mandatih, se bodo za župansko mesto pomerili štirje kandidati. To so kandidat SMC Igor Zorčič, kandidat Levice Peter Dirnbek, kandidat liste Sonce Andrej Gerjevič in kandidat SD Matija Kolarič.