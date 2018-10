Izšla brošura o novih zavarovalniških pravilih

Ljubljana, 23. oktobra - Agencija za zavarovalni nadzor je izdala priročnik za potrošnike z naslovom Nova zavarovalniška pravila in varstvo potrošnika. Z njo želi opozoriti, da so v EU z oktobrom začela veljati nova pravila prodaje zavarovanj, ki prinašajo večjo transparentnost pri prodaji zavarovanj in informiranju strank, je razvidno s spletne strani agencije.