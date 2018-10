Evropski teden o pomenu varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi

Ljubljana, 22. oktobra - Začel se je evropski teden varnosti in zdravja pri delu. Z več sto dogodki ozaveščanja, ki potekajo v EU in drugod po svetu, je teden priložnost za dvigovanje ozaveščenosti delavcev in delodajalcev o pomenu zagotavljanja varnih in zdravih delovnih mest. Letos poteka pod geslom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.