Odvetniška zbornica z donacijo na pomoč mariborski pediatrični kliniki

Maribor, 22. oktobra - Odvetniška zbornica Slovenije je v sklopu obeleževanja 150-letnice obstoja zbrala sredstva in kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor podarila grelno reanimacijsko posteljico in inkubator. Napravi bodo uporabljali v enoti za intenzivno nego in terapijo za zdravljenje nedonošenčkov.