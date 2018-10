V Laškem in Portorožu borza zdraviliškega in wellness turizma

Laško, 22. oktobra - V Laškem se danes začenja butična poslovna borza zdraviliškega in wellness turizma SPA-CE Experience, na njej pa se bo 14 domačih in pet tujih zdravilišč predstavilo 25 agencijam iz vse Evrope, specializiranim za zdraviliški in wellness turizem. Borza bo v torek potekala še v Portorožu.