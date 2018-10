V sojenju Radanu predvidoma zaključne besede

Ljubljana, 22. oktobra - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo danes, predvidoma z zaključnimi besedami, nadaljevalo sojenje zdravniku Ivanu Radanu. Tožilstvo je po zadnji obravnavi spremenilo obtožnico in očitke o kaznivih dejanjih umora prekvalificiralo v kazniva dejanja uboja, za katere je zagrožena milejša kazen od pet do 15 let zapora.