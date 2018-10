S karbonskimi vlakni bi lahko shranjevali energijo v karoseriji avtomobila

Stockholm, 22. oktobra - Švedski znanstveniki so ugotovili, da lahko karbonska vlakna delujejo kot elektrode baterije in da lahko shranjujejo energijo. Tako bi lahko energijo shranjevali tudi v karoseriji avtomobilov ali letalih. Te ugotovitve bi lahko prispevale k bistvenemu zmanjšanju teže letal in vozil prihodnosti, kar je ključen izziv pri elektrifikaciji.