Leto 2019: Pomembnejše obletnice v prihajajočem letu

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 22. decembra - Leto 2019 bodo zaznamovale številne obletnice; med njimi velja izpostaviti sto let pariške mirovne konference, prvega preleta čez Atlantik in ustanovitve ljubljanske univerze ter priključitve Prekmurja matični domovini, 70 let ustanovitve zveze Nato ter pol stoletja od prvega pristanka človeka na Luni.