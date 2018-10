Newyorške borze dan sklenile v rdečem

New York, 5. oktobra - Kljub pozitivnemu začetku današnjega trgovanja, ko je odjeknila novica, da je brezposelnost v ZDA padla na najnižjo raven v zadnjih 48 letih, so borze dan zaključile v rdečih številkah. To novico je namreč pospremil podatek, da se je odpiranje delovnih mest v primerjavi z avgustom nekoliko upočasnilo.