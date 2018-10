Vrednost delnic na Ljubljanski borzi ta teden v povprečju zrasla

Ljubljana, 5. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je ta teden pridobil 0,92 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 844,70 točke. Med delnicami prve kotacije so na tedenski ravni največ pridobile delnice Luke Koper, in sicer več kot pet odstotkov. Vlagatelji so ustvarili 2,19 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.