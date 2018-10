Sto let 1SV - Usoda zgodovinskega vagona iz Compiegna

Ljubljana, 27. oktobra - Na vagonu v gozdu blizu francoskega kraja Compiegne so podpisali premirje tako v prvi kot drugi svetovni vojni. Po podpisu premirja v prvi svetovni vojni so vagon preselili v francoski muzej. Po podpisu premirja med Nemčijo in Francijo med drugo svetovno vojno leta 1940 pa so ga preselili v Berlin, da bi Nemci simbolno pokazali premoč nad Francijo.