Ljubljana, 5. oktobra - Vlagatelji so danes sklenili za 557.250 evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Cinkarne in Luke. V zeleno so se obarvale delnice Krke, Luke, Telekoma, Triglava in Uniorja, najbolj so se podražile delnice zavarovalnice. Indeks je pridobil 0,7 odstotka.