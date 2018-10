V prodajnem postopku Farmadenta kmalu v neposredna pogajanja

Maribor, 5. oktobra - Prodajna komisija treh občin na čelu z mariborsko, ki skupaj prodajajo 91,5-odstotni delež podjetja Farmadent, je do predvidenega izteka roka sredi septembra prejela tri zavezujoče ponudbe. Ponudnike so pozvali k dopolnitvi, kar so že storile, kmalu pa jih bodo povabili k pogajanjem ter na ta način v sklepno fazo prodaje, so sporočili iz komisije.