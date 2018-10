Lokalni semafor za spremljanje učinkovitosti podnebnih ukrepov

Ljubljana, 5. oktobra - V okviru posveta o načrtovanju, financiranju in izvajanju podnebnih ukrepov v občinah so predstavili Lokalni semafor podnebnih aktivnosti. "Z njim smo skušali združiti javne evidence in podatke občin z namenom ugotoviti, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov, služi pa tudi pripravi nadaljnjih ukrepov," je povedal Stane Merše iz IJS.