Evropske borze v rdečem

Pariz/Frankfurt/London, 5. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v začetnem delu današnjega trgovanja v povprečju znižali, osrednji indeksi so v poldrugi uri trgovanja izgubili do okoli pol odstotka. Padec sledi gibanjem v ZDA in Aziji, tečaje pa so navzdol potisnili vse težavnejši odnosi med ZDA in Kitajsko ter zvišanje donosa ameriških obveznic.