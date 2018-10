Večer: Višje sodišče Čokla in Leskovarja oprostilo obtožb o oškodovanju Impola

Maribor, 5. oktobra - Mariborsko višje sodišče je vodilna menedžerja Impola Jerneja Čokla in Vladimirja Leskovarja oprostilo obtožb zlorabe položaja in oškodovanja družbe v višini 1,6 milijona evrov. Ugodilo je namreč njuni pritožbi in obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča spremenilo v oprostilno, piše Večer.