V ljubljanski občini nadaljujejo energetske prenove stavb

Ljubljana, 4. oktobra - Ljubljanska občina nadaljuje energetske prenove stavb. Župan Zoran Janković in predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik sta danes podpisala pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega bodo prenovili 11 objektov. Kot so sporočili, bodo s tem poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov in povečanje deleža obnovljivih virov.