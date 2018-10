Indeks na Ljubljanski borzi ob 0,40 odstotka

Ljubljana, 4. oktobra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v današnjem trgovanju izgubil 0,40 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 838,82 točke. Vlagatelji so sklenili za 313.380 evrov poslov, največ z delnicami Luke Koper in Krke. Med blue chipi prve kotacije so največjo rast zabeležile Intereuropine delnice, največji padec pa delnice Zavarovalnice Triglav.