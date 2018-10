Noveliranje zakonov o DDV in o davku od dohodka pravnih oseb po evropskih direktivah

Ljubljana, 4. oktobra - Vlada je danes potrdila predloga novel zakonov o davku na dodano vrednost (DDV) in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima želi prenesti določila področnih evropskih direktiv. Spremembe pri DDV se med drugim nanašajo na opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, pri obdavčenju dohodka pravnih oseb na izogibanje davkom.